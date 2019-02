Kees van der Spek kreeg een week de tijd om mogelijke misstanden in Vietnam te vinden en daar de nieuwe reeks Kees van der Spek Ontmaskert van te maken.

"Dit is een vrij lastige tak van sport in de journalistiek. Ik heb geen afspraak met iemand die me ter plaatse een paar dingen laat zien", zegt de 55-jarige programmamaker in RTL Late Night met Twan Huys.

Van der Spek had van tevoren wel een lijstje gemaakt met criminele activiteiten die hij in Vietnam weleens zou kunnen waarnemen, maar kon verder dus niet veel voorbereiden. Een van de misstanden die hij heeft onderzocht, was het verhandelen en bereiden van tijgervlees.

"Ik had een week om dat te vangen, maar dit verhaal had ik op de tweede dag al bijna rond. Dit gaat verder dan het oplichten van toeristen. Ik was met een man op pad, maar dat was een beetje saai. Op een gegeven moment vroeg ik hem naar tijgervlees. Daar begon het mee."

Van der Spek contacteert Wereld Natuur Fonds

Van der Spek kreeg vervolgens een stuk vlees voorgeschoteld, waarvan hij zeker wist dat het van de bedreigde diersoort afkomstig is. "We hebben het Vietnamees op de achtergrond laten vertalen en believe me het is tijger. Die mensen smoezen natuurlijk met elkaar."

Tijdens het eten was Van der Spek zich ervan bewust dat hij deelnam aan een criminele activiteit, daarom nam hij contact op met het Wereld Natuur Fonds. De stichting heeft de gegevens van het bewuste restaurant en heeft gezegd actie te ondernemen.

Kees van der Spek Ontmaskert gaat dinsdagavond op RTL 4 van start.