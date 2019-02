Hein Boele speelde eenmalig mee in De Luizenmoeder en hoewel hij al ruim 45 jaar de stem van Elmo vertolkt, wordt hij nu weer vaker herkend op straat.

De stemacteur speelde zichzelf in de aflevering van zondag 24 februari, maar zat voor de rol wel in een rolstoel. In gesprek met De Telegraaf vertelt hij die gelukkig in het echte leven niet nodig te hebben.

"Ben je gek! Ik ben nog altijd alive and kicking, zit niet in een karretje en zwem drie keer per week. Nee hoor, ik mankeer niets", aldus de 79-jarige acteur, die vertelt erg gelachen te hebben op de set van de populaire serie.

Boele werd benaderd door Ilse Warringa, die in de serie juf Ank speelt. "Het grappige is dat ik nog nooit naar De Luizenmoeder had gekeken. Ik wist totaal niet waar dat programma over ging. Ik dacht: vast een educatief programma over een school, dat is mijn doelgroep niet."

Nadat Boele 'ja' had gezegd, is hij snel naar een aflevering gaan kijken. "Toen begreep ik pas dat het om satire ging, een reeks waarin het hele schoolsysteem te kakken wordt gezet. Ik was meteen enthousiast."