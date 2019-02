De vijf acteurs van theatergenootschap De Verleiders hebben maandagavond bij monde van acteur Tom de Ket in De Wereld Draait Door toegegeven dat ze bij een eerder optreden in het tv-programma "een aantal domme dingen hebben gezegd" over diverse privacyvraagstukken.

De Verleiders maakten die excuses tegenover minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken, die bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel zat om in discussie te gaan met de theatermakers.

De acteurs ontvingen vorige maand een hoop kritiek van onder anderen journalisten en experts, nadat zij in de DWDD-uitzending van 28 januari op allerlei actuele en hypothetische privacyvraagstukken hadden gewezen, zoals het hacken van persoonlijk betaalverkeer, het delen van data door techbedrijven, het afschaffen van contant geld en het afluisteren van burgers door de AIVD.

Naar aanleiding hiervan nodigde minister Ollongren de acteurs uit om in discussie te gaan over het onderwerp.

Van Houts beroept zich op 'vrijheid als kunstenaar'

Acteur George van Houts nam maandagavond van de gelegenheid gebruik om zijn excuses te maken voor zijn, later veel bekritiseerde, 'kunstmestuitspraak'. Van Houts spiegelde toen voor dat wie in een 'moslimwijk' woont en een zak kunstmest koopt, meteen gevolgd wordt door de AIVD en gezien wordt als mogelijke terrorist. "Die link met de AIVD was niet handig en ook niet waar, en dat neem ik terug", zei hij.

De minister zei aan tafel dat ze zich zorgen had gemaakt nadat ze de uitspraken van De Verleiders in hun eerdere DWDD-optreden had gezien. "Mensen denken thuis misschien dat het echt zo is. Het is namelijk onzin dat wie kunstmest koopt, meteen wordt getrackt door de AIVD. Dat kan en mag de AIVD niet".

Ollongren liet weten dat ze zondagavond bij een theatervoorstelling van De Verleiders aanwezig was. Die was haar "goed bevallen", met name vanwege de "topacteurs". Over de inhoud zei zij: "Het begon als toneel dat overging in het bespreken van de, in jullie ogen (De Verleiders, red.) feiten."

Van Houts reageerde daarop door zich te beroepen op zijn "vrijheid als kunstenaar". "Wij zijn theatermakers. We overdrijven, chargeren en trekken het uit elkaar, zodat het voor het publiek voelbaar wordt. We zijn niet gebonden aan de letter van de wet."

"Dit is het concept van De Verleiders", voegde Pierre Bokma hieraan toe.

Theatergenootschap momenteel op tournee met #nietsteverbergen

Het uit vijf acteurs bestaande theatergenootschap (Bokma, Leopold Witte, Victor Löw, Van Houts en De Ket) is op dit moment op tournee met het stuk #nietsteverbergen. Daarin richten ze naar eigen zeggen hun pijlen op grote techbedrijven als Apple, Facebook en Google en de risico's die het verzamelen van data met zich meebrengt.

De theatergroep zei maandavond nog steeds achter de inhoud van de theatervoorstelling te staan. "Die is weloverwogen en overdreven", aldus De Ket.

Het door Van Hout geschetste beeld over kunstmest komt overigens niet in de voorstelling voor, maar is een uitspraak van hemzelf.