Michiel Kramer werd eind 2017 door zijn ex-club Feyenoord beboet voor het eten van een broodje kroket tijdens de bekerwedstrijd tegen Heracles Almelo, maar volgens presentator Rob Geus nuttigen veel voetballers een vette snack.

"Het is niet heel tactisch wat Michiel gedaan heeft. Dat hij dat in een vol stadion tijdens de wedstrijd deed is niet slim", zegt Geus, die in zijn nieuwe programma Koken met Geus de voedingsgewoontes van profvoetballers onderzoekt.

"Aan de andere kant, als ik aan het einde van deze reeks twintig spelers heb gesproken zal ik erachter komen dat achttien van hen weleens snacken."

Tijdens het koken stelt Geus voetballers kritische vragen over hun carrière, maar praat hij ook over voeding in het algemeen. "Het is hilarisch, die gasten kunnen helemaal niet koken joh. Fantastisch. Dat is een beetje de aard van het beestje. Ze worden verwend, er wordt goed voor ze gezorgd."

'Grote M in hun buitenspiegel'

Volgens hem ontstaan de grootste uitdagingen op het gebied van voeding als de spelers niet bij de club zijn. "Intern is het meestal goed geregeld bij de grotere clubs in Nederland. Bij de kleinere clubs wordt er wat minder aan de touwtjes getrokken."

"Jonge jongens die op een dag vroeg klaar zijn en het stadion verlaten zien als eerste de gouden M in hun buitenspiegel. Maar laten we eerlijk wezen, iedereen vindt het lekker om soms wat vetter te eten. Maar je hebt als speler wel een bepaalde verantwoordelijkheid."

Geus zegt voldoende medewerking te krijgen van de clubs en begint met spelers die in de regio Rijnmond aan het werk zijn. "Maar ik wil ook zeker verder denken en kijken of mensen als Dirk Kuijt en Henk Fraser ook een keer achter de pannen willen gaan staan."

Het programma is een stuk luchtiger en positiever dan Red Mijn Vakantie of De Smaakpolitie, waarin Geus vertwijfelde gedupeerden wilde helpen en dikwijls de confrontatie moest aangaan met hoteliers en andere horeca-uitbaters.

"Veel mensen weten niet dat ik een kookachtergrond heb, dat is de basis die ik ooit heb gelegd. Dat heb ik geparkeerd toen ik de opleiding tot keurmeester deed. Nu pak ik het weer een beetje op in combinatie met mijn grootste hobby: voetbal."

Contract bij SBS na achttien jaar niet verlengd

Het contract van Geus bij SBS werd na achttien jaar niet meer verlengd. Toch vergelijkt hij zichzelf na zijn tijdelijke overstap naar RTV Rijnmond niet met een voetballer die van Real Madrid naar Excelsior Maassluis verkast.

"Als ik bij SBS was doorgegaan, had ik ook ooit iets voor deze omroep gedaan. Maar als je bij landelijke televisie werkt, ben je enigszins gebonden. Ik vind het te gek dat dit programma wordt uitgezonden bij een van de best bekeken regionale omroepen van Nederland. Ik ben met zo veel leuke dingen bezig. En ik sluit ook niet uit dat ik ooit gewoon weer terugkom, ik ben nog lang niet klaar."

De eerste aflevering van Koken met Geus werd vorige week vrijdag uitgezonden.