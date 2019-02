Patty Brard werkt op dit moment op freelancebasis voor verschillende zenders. De presentatrice wil alleen een vast contract tekenen als ze zich echt welkom voelt.

"Voor mij betekent tekenen bij een zender wel een soort van zekerheid, maar als ik dan mijn vrijheid opgeef, wil ik me wel welkom voelen en er moet een leuk pakket klaarliggen", zegt Brard in een interview met het AD.

De 63-jarige Brard bevond zich in de afrondende fase van contractbesprekingen met RTL, maar het driejarige contract kreeg op het laatste moment toch geen wederzijdse instemming.

"Ik zou RTL Boulevard en RTL Late Night gaan doen, maar RTL kwam er met de producent Blue Circle niet uit over de verdeling. Op zich best raar, want RTL zou daarin leidend moeten zijn. Maar toen heb ik gezegd: 'Dan ga ik door op freelancebasis'", aldus Brard.

'Alles ligt weer open'

Ook werd gespeculeerd dat Brard een meerjarig contract bij Talpa zou tekenen, maar dat werd door de zender ontkracht.

Over haar volgende stap denkt Brard, die deze week te zien is als presentatrice in het RTL-programma Hotter Than My Daughter, in alle rust na.

"Alles ligt nu weer open, maar ik zie het wel als ik uit Thailand terug ben. Ik heb geen tijd gehad om na te denken. Ik heb het veel te druk gehad."