De Donald Duck krijgt voortaan ook lhbt-koppels in de stripverhalen, heeft hoofdredacteur Joan Lommen toegezegd in een interview met het NOS Jeugdjournaal.

Lommen zei dit naar aanleiding van een item over het tienjarige meisje Fenna. Zij is een kind van twee lhbt-ouderstellen en stoorde zich aan het feit dat zij in het blad alleen maar verliefde heterostelletjes zag. "Ik vind het heel belangrijk dat het ook in de Donald Duck normaal is. Dat mensen die de strips lezen, leren dat het bestaat", aldus Fenna.

Hoofdredacteur Lommen erkent in gesprek met het NOS Jeugdjournaal dat "de tekenaars dit inderdaad niet tussen de oren hebben". Daarom zullen er voortaan in Duckstad ook lhbt-stelletjes op de achtergrond te zien zijn. "De tekenaar is nu bezig met het eerste stelletje van twee vrouwen - dankzij jou", meldt zij Fenna in het filmpje.

De Nederlandse Donald Duck heeft de laatste jaren meer stappen op het gebied van inclusiviteit gemaakt. Zo introduceerde het blad in 2016 een vriendje van Kwik, Kwek en Kwak dat in een rolstoel zit. En in 2018 kwam het tijdschrift met een speciale editie voor blinden en slechtzienden.