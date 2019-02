De halve finale van Wie is de Mol? is zaterdagavond uitgezonden. NU.nl blikt met Emilio Guzman terug op de achtste aflevering van het negentiende seizoen. Guzman deed zelf in het achttiende seizoen mee aan de zoektocht naar de saboteur en werd als vierde naar huis gestuurd.

Let op: dit artikel bevat spoilers uit de afgelopen afleveringen.

"Zo, dat was mij er wel weer eentje. Ik heb de aflevering vannacht na mijn optreden teruggekeken en wat ik sterk vind aan dit programma, is dat iedereen tot het laatste moment verdacht blijft. Vlak daarbij Rik (Van de Westelaken, red.) ook niet uit", vertelt Guzman.

"Sinan (Can, red.) is uiteindelijk in de halve finale gesneuveld. Ik had lang mijn pijlen op hem gericht. Het zou wel gaaf zijn geweest als hij echt de Mol was. Hij heeft het spel overduidelijk open gespeeld, maar hij wisselde na een aantal afleveringen ook van strategie. Dat is niet echt iets voor een Mol."

Wie speelt er een vals spel?

"Bij de tweede opdracht vond ik Niels (Littooij, red.) zich echt verdacht gedragen. Hij stelde telkens voor om samen te lopen. Dat kost enorm veel tijd! Toevallig verliep de opdracht voor de kandidaten nog vrij goed en kwam er een goed bedrag in de pot, maar dat zie je ook vaker in Wie is de Mol?. Het gaat dan telkens net goed, maar het had veel meer kunnen zijn."

"Bij de opdracht met de drone leek het wel alsof Sinan voor het eerst van zijn leven een iPad vasthad. Die man moet echt van elektronica afblijven, want mijn moeder is nog sneller", grapt de cabaretier. "Dat had echt een Mol-streek kunnen zijn, maar we weten nu dat Sinan niet de Mol was. Blijkbaar was dat dus niet gespeeld."

Wie is er te eerlijk?

"Als ik er toch één moet kiezen, dan ga ik voor Merel (Westrik, red.). Maar dat baseer ik dan wel volledig op de derde opdracht, waarbij ze een moment van verstandsverbijstering had, waardoor Niels de joker in zijn schoot geworpen kreeg. Ik zag bij Moltalk ook dat er gesuggereerd werd dat het slecht acteerwerk van Merel was, maar dat geloof ik niet. Zo'n moment van verstandsverbijstering kan ik mij ontzettend goed voorstellen. Ze was continu aan het tellen en ze dacht gewoon niet na. Het programma laat je aan alles twijfelen en het zou een Mol-actie kunnen zijn. Maar daarvoor was haar reactie te oprecht."

Wat viel jou het meest op?

"Dat kan alleen maar de actie van Merel zijn tijdens de derde opdracht. Voor velen is het onbegrijpelijk dat ze dat beslissende stokje uit het geraamte trok, maar het spel laat je aan alles twijfelen. Ik vond haar ook niet zo rustig als anders, want in andere afleveringen heeft ze te vaak helderheid geschapen op een moment waarop paniek te zaaien is. Nu zorgde ze min of meer voor een schok."

Wie verliest de finale?

"Ik denk dat Sarah (Chronis, red.) in de finale net tekortkomt. Zij heeft net als ik dyslexie en de finale zit vol met moeilijke opdrachten. Ik weet van mezelf nog dat het spel rare dingen met je doet. Ik heb zelfs een keer op mezelf gestemd! Als zij het spel alsnog wint, kan het een voorbeeld voor ons allen zijn dat je je niet hoeft tegen te laten houden door dyslexie."

"Merel zie ik als winnaar van dit seizoen. Zij heeft te veel geld binnengebracht om de Mol te zijn en zij speelt het spel echt om te winnen."

Wie is de Mol?

"Ik ga voor Niels. Je hebt een bepaalde vastberadenheid nodig. Het valt me steeds meer op dat mensen die zeker van hun zaak zijn, steeds verder komen in het spel. Als je geen tunnelvisie hebt, sla je meer op. Ik vond hem bij de executie ook direct heel analytisch reageren. 'We zijn door', zei hij. Hij was eigenlijk de hele aflevering rustig en had daarnaast vrijstelling voor de finale. Hij zou een typische Mol zijn wat mij betreft."