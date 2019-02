Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Misdaadprogramma: Kees van der Spek ontmaskert

20.30 - 21.30 op RTL 5

De titel van het programma is weliswaar veranderd, maar verder blijft Kees van der Spek doen wat hij al jaren doet: oplichters in het buitenland ontmaskeren. Dit seizoen niet op SBS6, maar op RTL 5. Hij begint in Vietnam, waar hij in de illegale handel in tijgervlees duikt.

Film: The Godfather part II

20.30 - 00.40 op RTL 7

Vito Corleone, vertolkt door Robert De Niro, groeit op in Sicilië en New York. Hij wordt de peetvader van een belangrijke maffiafamilie en na zijn dood neemt zoon Al Pacino het over. De twee verhalen worden niet achter elkaar verteld, maar zijn op meesterlijke wijze naast elkaar gezet.

Realityshow: Uitstel van executie

20.30 - 21.30 op RTL 4

Martijn Krabbé en zijn team zetten zich in voor Hedwig, die in de problemen kwam nadat ze kanker kreeg. Tijdens de opnames kwam ze te overlijden en dook er een fikse rekening van de belastingdienst op. Om Hedwigs kinderen niet met een enorme schuld achter te laten, keert het team terug met een nieuwe missie: het huis voor de hoofdprijs zien te verkopen.

Kookprogramma - De Brabander bakt

18.00 - 18.35 op 24Kitchen

Wie denkt dat het in dit programma draait om worstenbroodjes en Bossche bollen, heeft het mis. Er is niet Brabants aan de Noord-Hollandse Hidde de Brabander, wat zijn achternaam ook doet vermoeden. In het derde seizoen van De Brabander Bakt duikt de oud-chef-patissier van restaurants Parkheuvel en de Librije opnieuw in de wereld van karamelsloffen, amandeltruffels en macarons.

Film: Oblivion

20.30 - 23.05 op Veronica

Na een gewonnen oorlog met aliens draaien de overgebleven mensen in een ruimtestation rond de onbewoonbaar verklaarde aarde. In een soort kruising tussen helikopter en straaljager surveilleert Jack Harper boven de aardse resten om overgebleven buitenaardsen te zoeken.

