Het nieuwe SBS-programma 6 Inside, dat in januari van start ging, heeft te kampen met dalende kijkcijfers. Dat verstoort de sfeer achter de schermen echter niet volgens presentator Albert Verlinde.

"Het is duidelijk dat we het publiek nog niet weten te vinden", zegt Verlinde als reactie op de uitspraken van enkele mediakenners in het AD.

6 Inside scoorde afgelopen donderdag net iets boven de 100.000 kijkers, vrijdag zat het programma hier iets boven.

Deze cijfers zijn volgens Verlinde, die het programma presenteert met Jan Versteegh, niet ontmoedigend. "Natuurlijk zijn dit soort cijfers vervelend, maar we lopen absoluut niet verslagen door het pand. Sterker, de sfeer wordt steeds beter. We gaan er elke dag met frisse moed tegenaan."

Volgens de entertainmentdeskundige zit de herhaling die om 23.30 uur wordt uitgezonden wel boven het zendergemiddelde van SBS6. "Als je dat bij elkaar optelt, scoren we dagelijks toch zo'n 300.000 kijkers."

'Verlinde te venijnig'

Verlinde krijgt daarnaast het verwijt een te venijnige toon in het programma aan te slaan en daarnaast zou het programma te weinig beloofde primeurs brengen. "Dat valt wel mee met die venijnige toon", zegt Verlinde hierop.

"Ik hoorde Angela de Jong in de AD Media Podcast ook roepen dat wij nauwelijks primeurs brengen, maar het was echt meer dan alleen het nieuws dat Peter van der Vorst de nieuwe zenderbaas van RTL zou worden. Ik herken me niet in die kritiek."