Dennis van Aarssen (24) heeft het negende seizoen van The Voice of Holland gewonnen. De zanger werd gecoacht door Waylon.

Tijdens de finale nam Dennis het op tegen de andere kandidaten Menno Aben, de band Navarone en Patricia van Haastrecht.

De jazzzanger ging tijdens de uitzending in duet met de Britse zanger James Morrison en zong een cover van Anouks hit Modern World.

Dennis wint een platencontract, 50.000 euro en mag een videoclip opnemen in Zuid-Afrika.

Vorig jaar werd The Voice of Holland gewonnen door Jim van der Zee.

Voor Wendy van Dijk was het de laatste keer dat ze The Voice of Holland presenteerde. De presentatrice maakte onlangs bekend over te stappen van RTL4 naar SBS6. Van Dijk is nog wel in het komende seizoen van The Voice Kids te zien.