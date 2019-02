Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Talentenjacht: The voice of Holland

20.30-22.50 op RTL 4

Na vier maanden blinde audities, battlerondes, knock-outfases en liveshows is er één horde over voor de finalisten van The voice of Holland. De winnaar daarvan wint een platendeal, een auto, 50.000 euro én een videoclip in Zuid-Afrika. Ook voor de coaches is het spannend. Anouk en Waylon wonnen al eens, maar Ali B al vijf seizoenen niet.

Film: Three Kings

22.40-0.55 op SBS9

Troy en drie andere soldaten zijn op zoek naar gouddepots in Arabië. Als ze onderweg ontdekken dat de bevolking wordt onderdrukt, besluiten ze hen te helpen.

Reisprogramma: Reizen Waes

20.20-21.20 op NPO3

Azerbeidzjan is niet meteen het eerste land waar je aan denkt als je je caravan aan de haak hangt en koerst zet richting de grens. Toch wil het land in 2020 vijf miljoen toeristen per jaar trekken. Tom Waes neemt alvast een kijkje.

Film: Foxcatcher

22.30-0.40 op NPO3

Foxcatcher is gebaseerd op ware gebeurtenissen en vertelt het fascinerende verhaal van de tragische relatie tussen miljonair John en twee worstelkampioenen, de broers Mark en Dave Schultz. Onder leiding van John trainen de broers voor de Olympische Spelen van 1988 in Seoel, maar ze moeten oppassen dat het zelfdestructieve gedrag van John ze niet allemaal ten val brengt.

Realityserie: In Overtreding

20.30-21.30 op RTL 5

Het is niet altijd leuk wat de politie, de handhavers op straat en de dierenbescherming die gevolgd worden aantreffen. Een pony in de achtertuin, tien zieke katten in een portiekflat en treitertaxi's op Schiphol zijn eerder om te janken.

