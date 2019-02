Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Consumentenprogramma: Keuringsdienst van Waarde

20.25 - 20.55 uur op NPO3

Het ene stuk vlees is het andere niet. Verpakkingen reppen tegenwoordig over het voer dat de koe at. Zo zijn er biefstukken uit Ierland met een unieke smaak door een dieet van gras. Maar in hetzelfde schap liggen Amerikaanse steaks die subliem smaken door een menu van granen. Maakt het wat uit wat de koe heeft gegeten? Keuringsdienst van Waarde zoekt het uit.

Documentaire: 2Doc: Molenbeek

23.55 - 0.36 uur op NPO2

In de periode vóór de aanslagen in Parijs werd er tot driemaal toe ingebroken in een café. Alle drie de keren heette de dader Brahim Abdeslam, de terrorist uit Molenbeek die zichzelf eind 2015 opblies in Parijs. Door alle huiszoekingen en gerechtelijke acties stijgt de temperatuur in Molenbeek. De Vlaamse reportagemaker Eric Goens ging in de beruchte Brusselse wijk wonen om die een gezicht te geven.

Film: Two Weeks Notice

23.00 - 1.00 uur op Net5

Na vijf jaar heeft Lucy (Sandra Bullock) er meer dan genoeg van om gezien te worden als persoonlijk verzorgster, terwijl ze eigenlijk een briljante advocate is. Ze besluit ontslag te nemen.

Documentaire: 3Doc: Meru

21.45 - 22.55 uur op NPO3

Vele bergbeklimmers dromen ervan ooit de Shark's Fin op Mount Meru in de Himalaya te beklimmen, maar slechts weinigen weten de top op 6.400 meter in één stuk te bereiken. Wanneer Conrad Anker, Jimmy Chin en Renan Ozturk een poging doen om de top de bereiken, krijgen ze tegenslag na tegenslag te verwerken. Hun voedselvoorraad raakt op, ze worden overvallen door gigantische sneeuwstormen en de temperatuur daalt diep onder het vriespunt. De top is in zicht, maar kunnen ze de laatste uitdaging ook aan?

Reportageserie: Jouw Stad, Ons Dorp

21.30 - 22.25 uur op NPO1

Normaal gesproken gaan ze in huizenruilprogramma's van de ene naar de andere kant van het land. Dus als je die kinderen in die Feyenoord-tenues ziet, hoop je op Amsterdam versus Rotterdam. Ditmaal zit er slechts 25 kilometer tussen de huizen, maar dit leidt desondanks tot een wereld van verschil.

