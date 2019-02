Thomas van der Vlugt van het YouTube-kanaal StukTV heeft donderdag geprobeerd een politieauto in Amsterdam te voorzien van een wielklem. De politie wist hem tegen te houden.

"Opdracht door StukTV om op zo'n creatief mogelijke manier een boete te krijgen, is zojuist op de Lijnbaansgracht in Amsterdam mislukt", laat de politie donderdag via Twitter weten.

In een reactie laat de politie van Amsterdam aan NU.nl weten dat Van der Vlugt niet is aangehouden. De tweet is verstuurd om anderen te waarschuwen niet zomaar een wielklem aan te brengen.

StukTV, dat zes jaar geleden is opgericht door Giel de Winter, Stefan Jurriens en Thomas van der Vlugt, heeft meer dan twee miljoen abonnees en meer dan 700 miljoen views.

Op het kanaal zijn onder meer video's te zien waarin de drie mannen opdrachten uitvoeren die ze van kijkers krijgen. Een van de huidige opdrachten is om op zo'n creatief mogelijke manier proberen een boete te krijgen.