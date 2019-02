Miljuschka Witzenhausen was bang dat ze het eten van kogelvis, die dodelijk is na een verkeerde bereiding, niet zou overleven. Nadat ze de vis had geproefd voor haar eetprogramma Miljuschka in Japan, kreeg ze last van tintelende lippen.

"Ik had al de twijfelachtige eer om te zien hoe de vis werd klaargemaakt", vertelt Witzenhausen aan NU.nl. "Dat beestje werd levend uit de tank getrokken en toen zat m'n hart al in m'n keel. Toen ik het daarna op had, kreeg ik ineens tintelende lippen en dacht ik dat ik dood zou gaan in Japan."

"Ik heb 's nachts elk uur m'n wekker gezet", aldus de presentatrice. "Je sterft ook echt een nare dood als je vergiftigd wordt door fugu (kogelvis, red.). Je zenuwstelsel wordt langzaam platgelegd. Maar goed, ik ben er dus nog. Uiteindelijk bleek het heel normaal te zijn dat je lippen gaan tintelen."

Volgens Witzenhausen kijken Japanners op een speciale manier naar eten. "Het is niet alleen iets wat superlekker moet zijn. Als je fugu eet, heb je de kans dat het misgaat. Er zijn jaarlijks mensen die eraan overlijden. Maar ze zoeken dus echt het randje op."

'Ze willen alles perfect doen'

Het echte Japanse eten is volgens de presentatrice bijna niet te evenaren in Nederland. "Normaal gesproken maak ik na zo'n reis een boek, maar we hebben hier niet de juiste producten, dus dacht ik: laat maar zitten."

"Alles wat je in Japan eet is lekker en van hoog niveau", besluit Witzenhausen. "Japan is zo'n gek land, in het opzicht dat ze alles perfect willen doen. Dat is bijna een geloof. Het brood is er bijvoorbeeld perfecter dan in Frankrijk."

Miljuschka in Japan is vanaf maandag te zien bij 24Kitchen.