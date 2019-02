Het is volgens Martijn Krabbé nog niet duidelijk hoe de presentatie van alle versies van The Voice eruit gaat zien, nu Wendy van Dijk overstapt naar Talpa. Volgens de presentator zijn alle opties bespreekbaar.

"Ik ben niet zo afhankelijk van The Voice als de mensen misschien denken", zegt de vijftigjarige Krabbé in het AD.

"Ik zou het niet erg vinden om te stoppen, al zou daar wel iets tegenover moeten staan. Deze zomer zal dat nog niet gebeuren. Ik ben gevraagd de zomerse periode vrij te houden. Ik weet alleen nog niet welke ik ga doen: The voice of Holland, Kids, Senior of allemaal."

John de Mol liet al meerdere keren blijken The Voice naar Talpa te willen halen, maar volgens Krabbé is de kans groot dat het programma de komende jaren nog bij RTL te zien is. "Daarna is het de vraag: wil RTL nog zo veel geld uitgeven voor The Voice? Toch snap ik die hele discussie niet. The Voice zit toch prima bij RTL?"