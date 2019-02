De documentaire Leaving Neverland is op vrijdagavond 8 maart te zien bij NPO3. VPRO voorziet de documentaire over Michael Jackson van een voor- en nabeschouwing die worden geleid door Janine Abbring.

Albert Verlinde maakte het nieuws wereldkundig in 6 Inside. Het is nog niet bekend welke gasten aan het studiogesprek tijdens de avondvullende tv-uitzending zullen deelnemen.

In de documentaire Leaving Neverland beschuldigen twee mannen de 'King of Pop' van seksueel misbruik. Het tweetal zou in de jaren tachtig met Jackson bevriend zijn geraakt en jarenlang door hem misleid en misbruikt zijn.

In 2003 werd er al eens een inval gedaan bij Neverland, het landgoed van Jackson. Er volgde een rechtszaak naar aanleiding van meldingen over misbruik van een dertienjarige jongen, maar in 2005 werd de popster vrijgesproken van veertien aanklachten tegen hem.

Jackson overleed in juni 2009.