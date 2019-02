Lucas Hamming vertolkt de rol van Judas in de komende uitvoering van The Passion. De deelname van de 25-jarige rockzanger werd woensdagavond bekendgemaakt in het NPO Radio 2-programma Wout2Day.

De namen van de andere hoofdrolspelers van The Passion worden woensdagavond in de uitzending van Jinek bekendgemaakt.

Hamming deed mee aan de tweede editie van de talentenjacht De beste singer-songwriter van Nederland, waarin hij een finaleplaats behaalde. Hij debuteerde in 2013 met de EP Green Eyed Man.

Inmiddels heeft Hamming twee albums uitgebracht: HAM en Luck Is For Suckers. In 2015 waren hij en zijn band als huisband verbonden aan De Wereld Draait Door.

Dit jaar is de uitvoering van The Passion op donderdag 18 april in Dordrecht. NPO1 doet live verslag van het evenement op Witte Donderdag.