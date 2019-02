De finale van The Voice of Holland staat vrijdag op het programma. Tijdens de eindstrijd van de zangcompetitie maken ook James Morrison en Ava Max hun opwachting op het podium.

Naast het eerder genoemde tweetal, komt ook Guy Sebastian een optreden verzorgen. De Australiër breekt momenteel door met het nummer Before I Go en is later dit jaar in The Voice Australia te zien als jurylid.

Dennis, Patricia, Menno en Navarone zijn de vier finalisten van dit seizoen van The voice of Holland.

Vorig seizoen won Jim van der Zee de talentenjacht. Eerdere winnaars zijn onder anderen Ben Saunders, Maan en Pleun Bierbooms.