Acteur Edwin Jonker, zangeres Edsilia Rombley en Martijn Krabbé spelen dit jaar de hoofdrollen in het jaarlijkse muziekevenement The Passion. Ze vertolken respectievelijk de rollen van Jezus, Maria en de verteller.

Ook zangers Lucas Hamming en Paul Sinha doen mee aan de productie, zij spelen de discipelen Judas en Petrus.

Acteur Porgy Franssen kruipt in de rol van Pontius Pilatus en de vertellersrol wordt vertolkt door presentator Krabbé. Presentator Klaas van Kruistum zal verslag doen van de processie.

Het thema van de negende editie van The Passion is Je bent niet alleen. "We zijn van nature sociale wezens, maar het lijkt wel of menselijk contact steeds schaarser is en de kwaliteit steeds zeldzamer wordt", vertelt Krabbé hierover.

"Echte eenzaamheid in je leven kan alleen overwonnen worden als het je toch lukt om je te verbinden met iemand. Dat hoeft niet altijd een geliefde of familie te zijn, dat kan juist iedereen zijn. Iemand die jou gewoon ziet zoals je bent."

Negende editie The Passion in Dordrecht

Dit jaar wordt The Passion georganiseerd in Dordrecht. Het evenement, dat door miljoenen mensen wordt bekeken en wordt georganiseerd door de omroepen EO en KRO-NCRV, vindt in 2019 voor de negende keer plaats.

De editie van 2018 werd in de Amsterdamse Bijlmer georganiseerd. Toen speelden Tommie Christiaan en Glennis Grace de rollen van Jezus en Maria.

The Passion 2019 is op 18 april live te zien op NPO1 en te beluisteren via NPO Radio 2. Op 20 en 22 april wordt ook een concertversie van The Passion opgevoerd in Rotterdam Ahoy.