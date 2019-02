De cast van de negende editie van The Passion is bekend. Het lijdensverhaal van Jezus wordt in Dordrecht verteld door Edwin Jonker in de rol van Jezus en Edsilia Rombley, die Maria speelt. NU.nl sprak de twee over hun deelname aan het jaarlijkse muziekproject.

Een rol in The Passion is niet iets waar Jonker per se altijd van droomde. "Maar het hoort zeker in het rijtje iconische rollen die als acteur gaaf zijn om te spelen", vertelt hij aan NU.nl. "Che Guevara, Nelson Mandela… daar hoort Jezus ook bij."

Rombley is eerder gevraagd om mee te doen aan The Passion. "Elke keer zei ik nee, omdat ik het een heel groot en spannend gebeuren vind. Er waren toen ook andere leuke dingen die op mijn pad kwamen, waardoor het niet in mijn agenda paste."

Eigenlijk heeft de 41-jarige zangeres het nu ook te druk. "Maar ik zei tegen mezelf: 'Edsiel, je moet geen nee blijven zeggen.' Het is een hartstikke mooi evenement en het is toch wel iets moois om op je lijstje te hebben staan."

'Ik oefende met kussens'

De 42-jarige Jonker, die eerder te zien was in de musical The Lion King en de serie Klem, is momenteel de hele dag bezig met zijn rol in het jaarlijkse muziekproject van de KRO-NCRV en EO. "Ik heb eerst bedacht: wat voor Jezus wil ik gaan neerzetten? Dat heeft veel invloed op hoe je de scènes gaat spelen. Daarna komt de muziek binnen en ben ik gaan stampen. Heel droog, in de woonkamer met kussens als medespelers."

De acteur en zanger is zelf niet gelovig, maar vindt dit niet belangrijk om de rol goed te kunnen spelen. "Je hoeft niet gelovig te zijn om een goede Jezus neer te zetten. Sterker nog, ik denk dat het juist kan helpen als je niet gelooft, omdat je er dan onbevangen in gaat."

Rombley is katholiek opgevoed, maar net als Jonker is ze van mening dat gelovig zijn geen vereiste is om een rol in The Passion overtuigend te spelen. "Ik ben een type dat wil weten wat ik zing, zodat ik het goed kan overbrengen. Ik hou van vertellend zingen, dat is echt mijn stijl. Daardoor duurt het wel langer voordat ik mijn tekst kan onthouden."

Rombley volgt in voetsporen van Glennis en Berget

Jonker heeft voor het spelen van de rol vooral interesse in de menselijke kant van Jezus. "Hij heeft ook een goddelijke kant, maar als acteur is dat oninteressant om te spelen. Die twijfels, angst en boosheid die hij ervaart op de weg naar de kruisiging zijn veel uitdagender. Als je de Bijbel naleest, zie je dat Jezus sociaal betrokken is en zich ook opwond over bepaalde dingen."

Voor de rol van Maria wil Rombley dicht bij zichzelf blijven. "Ik ben geen acteur, dus hoef ik niet te acteren. Maar ik kan me goed in Maria inleven. Ik ben ook moeder en dat gevoel van een kind dat weggaat, dat je moet laten gaan, dat kan ik me voorstellen."

Voor advies kan ze in elk geval terecht bij haar vriendinnen en Ladies of Soul-collega's Berget Lewis - die in 2012 Maria speelde - en Glennis Grace, die vorig jaar de vrouwelijke hoofdrol in The Passion had. "Ik heb het hen gelijk verteld en ze vinden het enorm leuk voor me. Het waren allebei goede Maria's."

'Ik ga mijn stinkende best doen'

De voorbereiding brengt ook wel wat stress met zich mee, vertelt Rombley. "Het is voor het eerst dat ik bang ben. Ik zing nu nummers die ik niet eerder heb gezongen en die zo ver uit mijn straatje liggen en dat moet dan live, door zo veel mensen bekeken."

Rombley gaat zich daarom de komende weken "helemaal storten" op haar rol. "Ik ga ervoor zorgen dat Nederland trots op me kan zijn. Het is zoiets groots en moois, ik ga mijn stinkende beste doen."

Ook dit jaar weer een liedje van Marco Borsato

De zangeres was, nadat ze de rol had aangenomen, vooral benieuwd naar welke liedjes ze op 18 april moet gaan zingen voor de miljoenen kijkers en het publiek in Dordrecht. "Ik kende misschien maar twee nummers die op de lijst staan. Dat maakt het nog spannender. Maar ze hebben mooie liedjes gekozen die goed passen bij het verhaal."

Welke liedjes tijdens het evenement worden gezongen, wordt pas op de avond zelf bekendgemaakt. Maar net als tijdens de vorige acht edities zit er weer een nummer van Marco Borsato tussen, verklapt Jonker. "Ja, verrassing", lacht hij. "Ik denk dat hij zijn nummers stiekem schrijft met The Passion in zijn achterhoofd."

De acteur heeft zelf weinig met Nederlandstalige muziek. "Ik draai het nooit. Maar de nummers vind ik echt fantastisch gekozen en passen echt bij de scènes. Je denkt dat bij de zoveelste editie de liedjes op zijn, maar de kijker wordt dit jaar echt weer verrast."

Naast Rombley en Jonker, zijn dit jaar ook zangers Lucas Hamming (Judas), Paul Sinha (Petrus) en acteur Porgy Franssen (Pilatus) te zien. De vertellersrol is voor Martijn Krabbé en Klaas van Kruistum doet verslag van de processie.