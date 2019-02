RTL Z-presentator Marc de Jong wordt omgeschoold tot weerman, bevestigt RTL aan NU.nl.

De Jong vervangt Amara Onwuka en Dennis Wilt. Het is onbekend of De Jong er ook een weercollega bij krijgt.

De huidige presentator van de financiële-economische zender RTL Z is bezig met een cursus meteorologie om zijn kennis bij te spijkeren. Wanneer hij als weerman te zien is in RTL Nieuws is nog niet bekend.

De Jong is sinds 1992 werkzaam bij RTL Nieuws. Hij was een tijd eindredacteur van het RTL-ontbijtnieuws en is momenteel een van de vaste gezichten van RTL Z.