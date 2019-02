TV Show-presentator Ivo Niehe had toen hij jong was "werkelijk geen idee" wat hij met zijn leven moest.

Niehe werkte in zijn jonge jaren onder meer als model en was zanger en toetsenist in een band. Toen hij op de radio een interview deed over een nummer dat hij in Duitsland had opgenomen, kreeg hij een telefoontje van een impresario.

"Hij bemiddelde voor diskjockeys, maar zodra ik binnenstapte, zei hij: 'Nu ik u zie, kunnen we beter een screentest maken.' Ik wist niet eens wat dat was, maar dacht: waarom niet?", vertelt Niehe in &C. "Voor de camera kwam mijn verleden als model mooi van pas."

"Ineens bleek alles ergens goed voor", stelt de 72-jarige presentator. "Had ik als kind niet wekelijks een sportkrantje volgeschreven en daarmee gevoel voor tekst ontwikkeld, dan was ik nooit aangenomen bij TROS Aktua."

"En omdat ik door de band de amusementswereld kende, kon ik later hoofd amusement van de TROS worden. Dat is mijn levensles: alles wat je onderneemt buiten het uitgestippelde pad, komt ooit weer van pas."