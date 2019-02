Voor de tweede keer zullen Jeroen Pauw en Eva Jinek voor een verkiezingsprogramma door het land reizen. Dit keer doen zij dat in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. De twee talkshowpresentatoren bezoeken voor het programma alle provincies van Nederland.

In Pauw & Jinek: De Verkiezingen zal het duo in de tien dagen voor de verkiezingen beginnen aan een zevendaagse reis.

In de uitzendingen krijgen ze niet alleen gezelschap van diverse politici, maar ook van omwonenden die te maken hebben gehad met maatschappelijke kwesties. Daarnaast zijn er ook bekende cabaretiers te gast en wordt het laatste campagnenieuws gebracht door politiek verslaggever Jaïr Ferwerda.

"Twee jaar geleden bleek dat we door de krachten van de programma's Pauw en Jinek te bundelen de belangstelling voor de verkiezingen een extra boost kunnen geven", zegt Jinek over het programma, dat van 11 tot en met 19 maart te zien zal zijn.

"Het is extra speciaal dat we nu het programma kunnen laten uitzenden vanuit de gebieden waar de provinciale politiek over gaat. En het was een feest om met Jeroen samen te werken. Ik verheug me erop om dit ook samen te mogen doen."

De vorige reeks van het programma, dat toen werd gemaakt in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, werd opgenomen in Café Americain in Amsterdam.