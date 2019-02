Onder anderen voormalig pornoactrice Bobbi Eden, presentator Jan Joost van Gangelen en actrice Imanuelle Grives doen mee aan het nieuwe seizoen van het zangprogramma It Takes 2.

Ook acteur Harry Piekema, acteur en komiek Pim Muda en YouTuber Lisa Michels zullen meedoen, wordt dinsdag gemeld in 6 Inside. In totaal doen er negen mensen mee aan It Takes 2, de overige namen worden later bekendgemaakt.

Maandag werd bekend dat de nieuwe reeks op SBS wordt gepresenteerd door Gordon en Winston Gerschtanowitz. De jury bestaat uit Edsilia Rombley, Gerard Ekdom en Ronnie Flex.

De nieuwe reeks van de show is dit voorjaar te zien op SBS. Waylon zal wederom als coach optreden, net als DI-RECT-zanger Marcel Veenendaal en Trijntje Oosterhuis.

Gordon presenteerde voorgaande reeksen van show

It Takes 2 was drie seizoenen te zien bij RTL en werd gepresenteerd door Gordon. Dit deed hij eerst met Chantal Janzen en later met Jamai Loman. Jan Versteegh, Bibi Breijman en YouTuber Dionne Slagter hebben de talentenjacht achtereenvolgens gewonnen.

Eerder was het programma onder de titel Just the Two of Us te zien op Tien, de zender van John De Mol die inmiddels niet meer bestaat. Het programma werd toen gepresenteerd door Linda de Mol en Gordon.