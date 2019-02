Gordon zal samen met Winston Gerschtanowitz het nieuwe seizoen van de BN'er-talentenjacht It Takes 2 presenteren, werd maandag bekendgemaakt in de uitzending van 6 Inside.

De duopresentatie wordt door Albert Verlinde opmerkelijk genoemd, omdat de twee presentatoren enige tijd geen contact hebben gehad.

Dat kwam doordat Gordon in zijn biografie beweerde dat Renate Gerschtanowitz, de echtgenote van Winston, zou hebben voorkomen dat Gordon op Winstons vrijgezellenfeest mocht komen. De zanger en presentator besloot hierop hun vriendschap te verbreken.

"We hebben elkaar een tijdje niet gesproken, maar het voelt weer ouderwets", zegt Gerschtanowitz in het showbizzprogramma. "Winston is een fantastische presentator, een jonge hond", voegt Gordon eraan toe.

Albert Verlinde vertelt dat SBS aanvankelijk Jan Versteegh voor ogen had als medepresentator, maar zijn agenda was - mede door de presentatie van 6 Inside - al te vol. Toen is Gerschtanowitz benaderd.

Edsilia Rombley en Ronnie Flex in jury

Daarnaast is bekendgemaakt dat Edsilia Rombley de jury van het programma zal versterken. Zij neemt plaats naast Gerard Ekdom en Ronnie Flex, die al eerder in de show te zien waren.

In november 2018 werd bekend dat het zangprogramma van RTL verhuist naar SBS. "In de financiële onderhandelingen met Talpa zijn we er op basis van de prijs-kwaliteitverhouding niet uitgekomen", vertelde een woordvoerder van RTL.

De nieuwe reeks van de show is vanaf 16 maart 2019 te zien op SBS, meldt Talpa. Waylon zal wederom als coach optreden, net als DI-RECT-zanger Marcel Veenendaal en Trijntje Oosterhuis. Het is nog niet bekend welke kandidaten zullen deelnemen.

Gordon presenteerde voorgaande reeksen van show

It Takes 2 was drie seizoenen te zien bij RTL en werd gepresenteerd door Gordon. Dit deed hij eerst met Chantal Janzen en later met Jamai Loman. Jan Versteegh, Bibi Breijman en YouTuber Dionne Slagter hebben de talentenjacht achtereenvolgens gewonnen.

Eerder was het programma onder de titel Just the Two of Us te zien op Tien, de zender van John De Mol die inmiddels niet meer bestaat. Het programma werd toen gepresenteerd door Linda de Mol en Gordon.