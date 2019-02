Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityprogramma: Foute boel

20.30 - 21.30 op SBS6

Jens Olde Kalter had vorig jaar voor het eerst een eigen tv-programma. Het ging niet onaardig, anders had de misdaadjournalist niet terug mogen komen met het tweede seizoen van Foute Boel. Daarin komt hij in actie voor mensen die zich niet veilig voelen in hun eigen huis.

Bekijk ook welke nieuwe films en series naar Netflix komen in februari.

Film: The Game

23.35 - 02.10 op Net5

Zakenman Nicholas van Orton (Michael Douglas) krijgt een wonderlijk cadeau van zijn broer Conrad. Het is een levensecht spel dat zijn leven op zijn kop zet. Nicholas weet niet wat voor spel het is en volgens welke spelregels het wordt gespeeld.

Geniet je van enge films? Kijk dan naar dit lijstje met vijftien nieuwe horrorfilms waar we het meest naar uitkijken dit jaar.

Misdaadserie: Tin Star

22.00 - 23.00 op BBC First

Tim Roth is een van de favoriete acteurs van Quentin Tarantino. Je zag hem niet alleen als Pumpkin in Pulp Fiction en als Mr. Orange in Reservoir Dogs, maar ook in The Hateful Eight en Four Rooms. In het tweede seizoen van Tin Star (dat niks met Tarantino te maken heeft) vind je Roth terug in een Amerikaanse stad als hoofd van de politie met een duister verleden.

Krijg je geen genoeg van spanning en misdaad? Bekijk ook de tien beste true crimedocu's op Netflix.

Documentaireserie: Het leven van Hitler - een blauwdruk voor dictators

20.25 - 21.25 op NPO2

Wat gebeurde er tussen 1889 en 1929 in het leven van een in Oostenrijk geboren Duits jochie waardoor de wereld later in vuur en vlam zou gaan staan? In deze vierdelige docu wordt uiteengezet hoe Adolf Hitler dictator Hitler werd.

Film: The Departed

20.30 - 23.35 op Net5

Colin (Matt Damon) gaat in opdracht van een crimineel infiltreren bij het politiekorps. Billy werkt zich als undercoveragent hogerop in het maffiamilieu. Als hun wegen elkaar kruisen, ontstaat er een gevaarlijk kat-en-muisspel.

Bekijk ook dit lijstje met nieuwe films en series die afgelopen week op Netflix zijn verschenen.