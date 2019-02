Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Serie: MTV Riccanza World

22.30 - 23.00 op MTV

De naam Silver Yasmin doet waarschijnlijk nog geen belletje rinkelen. Ze is de Nederlandse afgevaardigde in de internationale versie van de succesvolle Italiaanse serie Riccanza. In een notendop: een groep mensen gaat een week op vakantie met als hoogtepunt een extravagant feest.

Film: Ghost Ship

20.30 - 22.15 op SBS9

Kapitein Murphy lokaliseert met zijn bemanning verlaten schepen en brengt ze vervolgens aan wal. Op een dag vinden ze een passagiersschip dat al veertig jaar zoek is. Als ze aan boord gaan om de bergingsoperatie voor te bereiden, blijkt al snel dat het schip helemaal niet verlaten is: er is een monster aan boord.

Reportageserie: Ik durf het bijna niet te vragen

21.40 - 22.10 op NPO3

Lopen nudisten de hele dag naakt rond? Stigma's blijven stigma's als niemand naar de waarheid durft te vragen. Die makers van dit programma breken met die traditie en vragen alles op de man af.

Reportageserie: Hij is een zij: Hoe is het nu met?

20.25 - 21.00 op NPO3

Aansluitend aan de reeks volgen twee afleveringen waarin Jan Kooijman langsgaat bij een aantal gasten uit de vorige seizoenen. Hoe gaat het met Mick en Freddie? En met Eveline, na haar geslachtsveranderende operatie in Thailand? Hoe kijken de gasten terug op hun transitie?

Film: Not Without My Daughter

20.30 - 23.00 op RTL 8

Betty wordt door haar Iraanse man misleid en gevraagd naar zijn vaderland op vakantie te gaan. Eenmaal daar ontpopt hij zich tot een tiran die niet terug wil naar de VS. Betty is vastbesloten te ontsnappen.

