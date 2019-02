Talk Radio 1395 AM, de commerciële praatzender die tussen januari 1997 en september 1998 in de lucht was, maakt een rentree. Het is nog niet bekend in welke vorm de zender zal terugkeren, maakt initiatiefnemer Richard Otto maandag bekend via Spreekbuis.

De zender was de eerste zender in Nederland waarop alleen gesproken wordt en was de opvolger van Veronica Nieuwsradio. Onder anderen Beau van Erven Dorens en Theo van Gogh waren te horen op Talk Radio.

De zender springt in op de toenemende populariteit van podcasts en later dit jaar zal bekend worden gemaakt in welke vorm Talk Radio te horen zal zijn.

"Samen met radiomakers, podcasters en andere partners willen we een nieuwe toekomst voor Talk Radio in Nederland gaan vormen", aldus Otto. "Het platform biedt mogelijkheden voor het gesprek van de dag, maar ook voor thema's die nu nog te weinig airplay krijgen. Wordt vervolgd!"