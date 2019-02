Freelance journalist Gerbert van Aa beweert dat hij Marokko is uitgezet, omdat hij niet over een journalistenvisum beschikt.

Deze visa zijn volgens hem alleen beschikbaar voor inwoners van Marokko.

'Ik film helemaal niet'

Een agent in burger zou hem op een van de eerste dagen van zijn bezoek hebben aangesproken.

"Ze zeiden dat ik illegaal als journalist werkte. Terwijl je alleen een accreditatie kan krijgen als je daadwerkelijk in Marokko woont. Even later zeiden ze zelfs dat ik een filmvergunning had moeten aanvragen. Maar ik film helemaal niet, ik schrijf", aldus Van der Aa in een interview met EenVandaag.

In de buurt van de Spaanse enclave Melilla werd hij opnieuw aangehouden en bovendien gesommeerd naar de grens te gaan en het land te verlaten.

Volgens Van der Aa (werkzaam voor onder meer NRC en Elsevier) werkte hij aan verschillende artikelen, onder andere over illegale migratie en de de protesten in het Rifgebied. Er is op dit moment geen bewijs dat zijn uitzetting daar iets mee te maken heeft.

Volgens Van der Aa kon hij voorheen altijd in vrijheid werken in het Afrikaanse land. NU.nl is in afwachting van een reactie van de Marokkaanse ambassade in Den Haag.