Niels van der Laan en Jeroen Woe, bekend van De Kwis, gaan een nieuw satirisch programma presenteren. Even tot hier is vanaf 16 maart te zien.

Net als in het komische actualiteitenprogramma De Kwis zal het nieuws ook een centrale rol spelen in Even tot hier.

"Wij zijn nog lang niet klaar met de wekelijkse satire en de muzikale parodieën. In Even tot hier gaan wij verder waar De Kwis stopte", laten de presentatoren in het persbericht van BNNVARA weten.

Van der Laan en Woe worden in het nieuwe programma ondersteund door de Miguel Wiels Band, zeven zingende acteurs, een expert en een "muzikale grootheid".

De Kwis eindigde vorig jaar onder leiding van Paul de Leeuw met anderhalf miljoen kijkers.