Zaterdag was de zevende aflevering van het nieuwe seizoen Wie is de Mol? te zien. NU.nl vraagt Ellie Lust, kandidaat in 2016, wat zij van de aflevering vond.

Let op: dit artikel bevat spoilers uit de afgelopen afleveringen.

"De eerste aflevering van Wie is de Mol? waar twee kandidaten eruit zijn", vertelt de 52-jarige Lust, voormalig woordvoerder van de politie. Ze introduceerde tijdens haar seizoen het woord 'etherdiscipline', het communiceren via de portofoon. Zelf viel ze in de vierde aflevering af.

"De manier waarop het programma de executies doet, is geweldig, eerst op het dak met die lichtstralen en nu twee kandidaten eruit. Dat verklaart ook voor mij de titel van de aflevering, Inhalen, want negen maart is de finale en er zaten nog zes kandidaten in."

Wie speelt een vals spel?

"Merel (Westrik) bracht heel wat verwarring aan bij de eerste opdracht met de kratten. Tot grote irritatie van Rick Paul (van Mulligen), dat zou mijzelf ook enorm irriteren."

Bij de bananenopdracht ontbrak een label waardoor die bananen niet op de juiste plek kwamen. "Dit kan een verdachte actie zijn, als de mol wist dat er in die tros bananen een koker zat met 500 euro. Merel stond daar dichtbij, maar je weet het natuurlijk nooit zeker."

Wie is er te eerlijk?

"Niels (Littooij) vind ik wel heel eerlijk. Wat ik mooi vond van Niels is dat hij een van zijn drie jokers aan Rick Paul heeft gegeven. Je kan denken: voor een mol maakt een joker toch niks uit, maar ik denk dat hij heeft gemerkt hoe belangrijk zijn bondje met Rick Paul zou kunnen zijn geweest."

Wat viel jou het meest op?

"Merel is mij het meest opgevallen bij de opdracht met de enveloppen in de bakjes."

"De mol is erbij gebaat geld uit de pot te krijgen maar als het voor het programma van belang is dat er die aflevering twee kandidaten uit gaan, kunnen ze dat mooi via de mol doen. Misschien hebben ze bij Merel wel in alle enveloppen de optie van twee executies gedaan."

Wie gaat er in de volgende aflevering uit?

"Ik denk dat Niels eruit gaat de volgende aflevering. Hij heeft met Rick Paul een bondje gehad. Het zou goed kunnen dat hij op dezelfde persoon zit als Rick Paul. Door zijn twee jokers heeft hij het deze aflevering gehaald maar eigenlijk moet hij weer opnieuw beginnen. Niels staat met 1-0 achter."

"Ik gun het dit seizoen niemand om eruit te gaan. Rick Paul bijvoorbeeld, ik ken hem niet maar door het programma leer je hem toch kennen en leef je met hem mee. Ik heb met alle kandidaten wel iets dit seizoen. Vorig jaar vond ik de groep minder leuk."

Wie is de mol?

"Op dit moment is Merel mijn mol. Ze heeft in de loop van de afleveringen tot dusver gekke dingen laten zien. Ze had bijvoorbeeld eerst een huisdier, toen twee. Er zijn meerdere dingen geweest die kunnen horen bij haar karaktertrek van warrig zijn, maar dat zijn ook acties van een potentiële mol. Als Merel het niet is, is Sarah (Chronis) de mol."

"Ik heb gewerkt met top rechercheurs van de politie. Zelfs zij zitten vaak mis, want niks is logisch. Ook al zit je in een politievak, je zoekt vaak toch een vorm van logica. Bij Wie is de Mol? is geen logica, dat blijkt dit seizoen wel weer."