Wie is de Mol? is opnieuw het best bekeken programma van de zaterdagavond. Er keken ruim 2,5 miljoen mensen naar de zevende aflevering van het spelprogramma, blijkt uit de zondagochtend gepubliceerde kijkcijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Wel zijn de cijfers van WIDM ten opzichte van de vorige weken opnieuw iets gezakt. Vorige week stemden 2,7 miljoen mensen hun televisie om 20.30 uur af op het programma.

De seizoensopening van WIDM trok nog 2,9 miljoen kijkers, een aantal dat het NPO1-programma drie opeenvolgende weken vast wist te houden.

Op de tweede plek van best bekeken programma's kwam het NOS Journaal van 20.00 uur, waar ruim twee miljoen mensen naar keken. Studio Sport Eredivisie volgde met ruim 1,6 miljoen kijkers.

RTL 4-programma Holland's Got Talent staat op plaats vier in de lijst en trok net als een week eerder 1,4 miljoen geïnteresseerden. Frans Bauer in China maakt de top vijf compleet. Ruim 1,3 miljoen mensen bekeken de avonturen van de volkszanger in het Aziatische land.