Dennis Weening gaat een programma presenteren voor FOX Sports. De Hagenaar is vanaf zaterdag te zien in Dennis maakt Kennis, waarin hij in het leven van verschillende ADO Den Haag-voetballers duikt.

In een video op Instagram, waarin hij doet alsof hij in de hoedanigheid van voetballer wordt geïnterviewd, deelt de presentator het nieuws. "Ik ga alle voetballers van ADO op een andere manier leren kennen", vertelt Weening. Zo gaat hij onder meer kijken welke hobby's de voetballers hebben.

De eerste aflevering van het programma over de Haagse Eredivisie-club is al uitgezonden. Daarin heeft Weening een ontmoeting met Melvyn Lorenzen.

Vanaf maandag is de presentator, over wie in oktober bekend werd dat zijn contract bij RTL niet werd verlengd, op Spike te zien met het programma Ink Masters. Daarnaast maakt hij binnenkort zijn opwachting in het spelprogramma The Big Escape, waarin hij meedoet als kandidaat.