Linda de Mol wil niet als 'koningin van de kijkcijfers' bij SBS beginnen. "Ik houd er rekening mee dat ik niet zo ga scoren als bij RTL."

"Ik moest lachen om de voorpagina van AD (Linda de Mol afgebeeld als koningin, red.), maar dit is dus wat de media ervan maken. Ze kloppen het op. Alsof ik de grote redding ben van SBS, dat moeten we nog maar zien. Ik wil die kroon helemaal niet op en ga ook niet op een troon zitten", zegt De Mol donderdag in het programma Jinek.

"Ik ga het ongewisse in, terwijl ik veilig bij RTL zat met zes nullen in de kijkcijfers. We gaan het proberen en we zien het wel. Ik heb niks te verliezen. Maar die aandacht in het NOS Journaal, vóórdat de Brexit wordt besproken, dat slaat een beetje door."

De Mol zegt moeite te hebben met bepaalde sentimenten die rondom haar broer John de Mol zijn ontstaan: "'Hij koopt weer van alles.' Maar dat doen grote bedrijven ook en daar hoor je niemand over. Mensen hebben een bepaald beeld bij mijn broer. 'Die heeft een dikke portemonnee en koopt van alles.' Die beeldvorming stoort me."

De Mol wordt creatief directeur van NET5

Het tijdschrift LINDA. gaat van Sanoma naar Talpa Network, het mediabedrijf van John de Mol. Linda de Mol zal samen met Jildou van der Bijl creatief directeur worden van NET5. Vanaf 1 maart worden de tijdschriften LINDA., LINDA.Meiden, LINDA.Man, LINDA.Wonen en L'HOMO niet langer door Sanoma uitgegeven.

Na de overname van nieuwsmedium ANP in maart 2018, heeft John met LINDA. nu ook een sterk tijdschriftmerk in handen. Het blad, dat in 2003 startte, twaalf keer per jaar verschijnt en in 2004 de Mercurprijs voor Tijdschrift van het Jaar won, is een van de bestverkochte tijdschriften van Nederland.