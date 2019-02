De verleiders in het realityprogramma Temptation Island krijgen niet betaald, meldt zender RTL in RTL Boulevard.

AD-columnist Angela de Jong beweerde donderdag in De Ochtend Show to go dat een zoen goed is voor zo'n 3.000 euro en als een verleider tijdens Temptation Island met iemand het bed in duikt zou hij of zij 10.000 euro krijgen.

Maar dat klopt niet, zegt de zender. Ook ex-verleider Alex Maas laat donderdagavond in RTL Boulevard weten dat er niet betaald wordt. Daarnaast geeft hij aan dat de programmadefinitie van verleiden niet pas begint bij een kus of het hebben van geslachtsgemeenschap.

"Je hoeft niet eens met iemand te zoenen of naar bed te gaan om te bewijzen dat iemand vreemdgaat. De manier waarop iemand kijkt kan vaak al vreemdgaan zijn", zegt Maas.

Donderdagavond begint op RTL 5 het nieuwe seizoen van Temptation Island.