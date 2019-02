Albert Verlinde is tevreden over de start van zijn nieuwe actualiteitenprogramma 6 Inside.

"Natuurlijk wil ik dat er wat meer mensen kijken dan nu doen. Maar we zijn ontzettend fijn bezig", laat de presentator weten.

"Wat ik belangrijk vind is dat iedereen ervoor gaat en er ook in gelooft. En ik ook. Ik ben begonnen aan een nieuw avontuur op een tijdstip waar moeilijk naar gekeken wordt. Waarvan mensen denken: we zitten al bij RTL of NPO1. Ja, daar moeten we tegenop knokken."

Volgens Verlinde krijg je dat alleen voor elkaar als alle medewerkers in het programma blijven geloven. Ook zou Talpa-baas John de Mol het programma steunen, vervolgt Verlinde. "Wij geven absoluut de moed niet op."

Het aantal kijkers van 6 Inside schommelt de laatste tijd tussen 120.000 en 160.000. Naar de eerste aflevering van het programma keken bijna 400.000 mensen.