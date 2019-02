Dennis Weening is maandag voor het eerst sinds zijn vertrek bij RTL weer op televisie te zien in het Spike-programma Ink Master: Meesters van de Lage Landen - Shop Wars. De presentator is heel blij met zijn nieuwe klus en vindt het "fijn om het even niet over Expeditie te hoeven hebben".

Kort na de opnames van Expeditie Robinson werd de Hagenaar benaderd voor het tattooprogramma. "Ik was al eerder gepolst, maar toen stond ik nog onder contract en kon ik geen dingen voor een andere zender doen", vertelt Weening. "Dus dit was een redelijk inkoppertje. Ik was heel blij dat ik meteen aan de slag kon."

De 41-jarige presentator, die zeven jaar lang Expeditie Robinson presenteerde, vond het niet lastig om het presentatiewerk gelijk weer op te pakken.

"Het ging heel gemakkelijk. Het is een leuk team, ik kwam gelijk terecht in een warm nest. Het was vooral fijn om het even niet over Expeditie te hebben en gewoon weer verder te gaan met een nieuwe klus."

Presentator kreeg na vertrek veel aandacht

Na het nieuws over zijn gedwongen vertrek bij de zender kreeg Weening te maken met veel media-aandacht. "Als ik gewoon ergens op kantoor werkte en mijn contract niet werd verlengd, dan was er geen landelijke aandacht aan gegeven", vertelt hij. "De impact is nu veel groter."

Al die aandacht heeft zowel voor- als nadelen, ervoer de presentator. "Aan de ene kant is het fijn en krijg je veel steun van alle mensen die meeleven. Zeker als ik mensen tegenkom die ik lang niet heb gezien, beginnen mensen er automatisch over: 'Jeetje Den, heftig hè?'"

"Hartstikke lief natuurlijk, en logisch ook dat mensen willen weten hoe het gaat. Het heeft me er absoluut doorheen geholpen. Aan de andere kant kun je niet snel je leven weer oppakken, omdat het zo onder de loep wordt genomen. Soms denk je: oké, volgende onderwerp."

Weening geeft niet om kijkcijfers

De kijkcijfers van Expeditie Robinson kwamen steevast boven het miljoen uit en Weenings verhuizing naar Spike zal hoogstwaarschijnlijk een stuk minder kijkers opleveren, maar daar zit hij niet mee. "Als presentator kijk ik of het een tof programma is of niet. Ik heb genoeg programma's gepresenteerd waar ik niet trots op was, of waar ik niet achter stond."

Dat is met Ink Master allerminst het geval, stelt Weening. "Dit is een programma dat ik zelf al keek, de Amerikaanse versie met Dave Navarro. Om zo'n programma nu zelf te presenteren, is heel tof. Het zal inderdaad niet de kijkcijfers van Expeditie halen, maar dat doen veel andere programma's ook niet."

In Ink Master Shop Wars nemen zowel Vlaamse als Nederlandse tattooshops het tegen elkaar op, die worden beoordeeld door zowel Weening als zijn medejuryleden Vinnie Stones en Robert Aalbers. "Elke aflevering heeft een ander thema: van old school tot kleur tot dieren. Uiteindelijk gaan we op zoek naar de beste."

Weening is zelf in het bezit van "zestien, zeventien" tattoos. Van geen enkele tattoo heeft hij spijt, maar ze zijn niet allemaal zo geworden als hij voor ogen had. "Ik heb een skelet op mijn arm, dat is gezet door een bekende Amerikaanse tatoeëerder die ik de vrije hand heb gegeven."

"Toen hij klaar was, zag ik dat hij groen was ingekleurd. Toen ik vroeg waarom, zei hij: 'It's a big misunderstanding that skeletons are white'. 'But they're not green either', was mijn antwoord. Dus nu loop ik rond met een groen skelet op mijn arm. Best lelijk, haha."

Presentator heeft weer volle agenda

De opnames van Ink Master zitten er inmiddels op, maar Weening heeft genoeg andere klussen in zijn agenda staan. Binnenkort is hij te zien als kandidaat in het tweede seizoen van The Big Escape, hij is gestart met het bedrijf No Fronts Media dat socialemediacampagnes van een aantal BN'ers verzorgt en hij doet het management van twee artiesten.

"Alles wat ik eigenlijk wilde doen toen ik nog onder contract stond, maar waar ik toen te lui voor was omdat ik toch al een lekker salaris had om daar vol voor te gaan, haha. Zo'n ontslag dwingt je tot creativiteit en dat je aan de bak gaat. En dat doe ik nu ook, ik ga vol aan de bak."