Het tijdschrift LINDA. gaat voor 40 miljoen euro van Sanoma naar Talpa Network, het mediabedrijf van John de Mol. Vanaf 1 maart worden de tijdschriften LINDA., LINDA.Meiden, LINDA.Man, LINDA.Wonen en L'HOMO niet langer door Sanoma uitgegeven.

Talpa Network krijgt met de overname niet alleen LINDA. in handen, maar ook Mood for Magazines, een dochteronderneming van Sanoma Uitgevers.

Linda de Mol: "Sanoma is altijd een goed huis geweest voor Mood for Magazines, zijn mensen en het merk LINDA.. Mede door Sanoma heeft LINDA. zich kunnen ontwikkelen tot het mooie bedrijf dat het nu is. De mogelijkheden die Talpa Network nu biedt met samenwerkingen op zijn kanalen, zoals radio, online en vooral lineaire televisie, passen beter bij de groeiambities van het mediamerk LINDA.. Ik wil Sanoma enorm bedanken voor de prettige samenwerking."

Onlangs werd al bekend dat presentatrice Linda de Mol de zender RTL verruilt voor SBS6, dat onderdeel is van het mediabedrijf van haar broer.

Na de overname van nieuwsmedium ANP in maart 2018, heeft John de Mol met LINDA. nu ook een sterk tijdschriftmerk in handen. Het blad, dat in 2003 startte, twaalf keer per jaar verschijnt en in 2004 de Mercurprijs voor Tijdschrift van het Jaar won, is een van de bestverkochte tijdschriften van Nederland.

Creatief directeur Net5

Linda de Mol wordt, samen met creatief directeur van LINDA. Jildou van der Bijl, creatief directeur bij televisiezender Net5. Samen gaan zij nieuwe programma's ontwikkelen voor de zender.

"Ik zie door deze nieuwe samenwerking echt enorm veel mogelijkheden om het mooie merk en bedrijf, dat LINDA. geworden is, verder uit te bouwen op alle platformen en helemaal toekomstproof te maken en verheug me er enorm op om samen met Jildou Net5 tot de leukste vrouwenzender van Nederland te maken", aldus De Mol.