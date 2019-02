Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Politiek programma: Splinter in de politiek

21.20-22.00 uur op NPO3

Het duurt niet lang meer tot Bart Chabot 'de vader van' is, in plaats van Splinter Chabot 'de zoon van'. Junior is voorzitter van de landelijke JOVD, oftewel de jongerentak van de VVD. En hij doet het zeker aardig als tafelheer bij DWDD. Nu gaat hij het Binnenhof op met de microfoon. In deze eerste aflevering staat het imago van onze politici centraal.

Film: Cloverfield

20.30-22.05 uur op RTL 7

Dit is bij uitstek een film die je met zo min mogelijk voorkennis over je heen moet laten komen. Om het raadsel rond de film zo veel mogelijk intact te laten, zullen we dan ook niet meer onthullen dan dat hij draait om een vreemde ramp in New York. Het resultaat is eenvoudig, briljant, en een daverende adrenalinetrip.

Reportageserie: TV Show op Reis

21.30-22.25 uur op NPO1

Een reportageserie met Ivo Niehe als presentator. In plaats van presenteren vanuit de studio gaat Niehe naar zijn gasten toe.

Realityserie: Cooper's treasure: The hunt for a secret fortune

21.30-22.30 uur Discovery

Vorig seizoen vond Darrel Miklos met de kaart van Gordon Cooper een scheepswrak uit de vloot van Columbus. Nu heeft Miklos nog net genoeg geld om twee maanden lang naar een nieuw wrak te zoeken. Er zijn ondertussen twijfels over de echtheid van het programma, omdat er te veel aannames gedaan worden en te veel aandacht zou zijn besteed aan de authenticiteit.

Reisprogramma: Reizen Waes

20.25-21.20 uur op NPO3

Tijdens Tom Waes' jeugd stond Noord-Ierland synoniem voor geweld en bomaanslagen. Inmiddels is het al twintig jaar vrede en knettert het nog slechts één dag per jaar. Op 12 juli worden de Oranjemarsen gehouden, en Waes is erbij.

