Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityserie: Temptation Island

20.30-22.30 op RTL 5

Kunnen de vier stellen de verleiding van een blik verleiders, drank en oneindige luxe dit jaar wel weerstaan? Nota bene op Valentijnsdag nemen ze afscheid van hun geliefden. De vraag is niet óf het misgaat, maar wanneer. Kijk hier alvast wie de verleidsters van het nieuwe seizoen zijn.

Film: The Campaign

22.30-00.25 op SBS9

Cam Brady (Will Ferrell) en Marty Huggins (Zach Galifianakis) zijn twee politici uit North Carolina met presidentiële ambities. Wanneer het al in functie zijnde congreslid Brady betrokken wordt in een seksschandaal, ziet Huggins mogelijkheden om hem voor een zetel in het congres van hun district uit te dagen.

Talkshow: Temptation Talk

22.30-23.30 op RTL 5

Als je geen genoeg kunt krijgen van de Temptation Island-kandidaten, dan blijf je lekker hangen voor gepraat over Temptation Island. Het format dat al gestoeld is op roddel en achterklap wordt nog eens dunnetjes overgedaan, maar dan vanuit de studio.

Serie: Verborgen Verleden

20.25-21.15 op NPO2

Angela Groothuizen is de jongste uit een gezin van vijf kinderen. Haar vader was bijna vijftig toen ze geboren werd. Omdat hij toen al een chronische ziekte had, heeft ze nooit een diepe band met hem op kunnen bouwen. In Verborgen Verleden hoopt ze meer over hem te weten te komen.

Film: Valentine's Day

20.30-23.00 op Net5

Op Valentijnsdag lijkt het wel alsof de wereld in de ban is van de liefde. Nieuwe koppels ontstaan, oude romances laaien op en mensen die er een hekel aan hebben, kunnen er niet omheen. De verhaaltjes van de personages in deze film zijn redelijk gemakzuchtig neergezet, maar gelukkig worden ze wel allemaal gespeeld door bekende acteurs. Ben je de standaard goede afloop zat? Dit zijn zeven romantische films zonder happy ending.

