Ruim een miljoen mensen hebben dinsdagavond gekeken naar de uitzending van RTL 4 rond het telefoongesprek tussen Willem Holleeder en Peter R. de Vries.

In de geluidsopnames was een vertrouwelijk gesprek te horen dat Holleeder en De Vries in 2011 voerden. Dat gesprek is omstreden geraakt binnen het proces tegen Holleeder, omdat de beveiligde telefoonlijn van zijn toenmalige advocaat Stijn Franken was gebruikt. Eerder op dinsdag zetten de advocaten van Dino Soerel al een volledige transcriptie van de opnames online.

Hier zijn de Van Rossems deed het op dinsdagavond wat betreft kijkcijfers net iets beter. Met zo'n twintigduizend kijkers meer eindigde de nieuwe aflevering op de zesde plek van de best bekeken programma's.

De lijst van kijkcijfers werd aangevoerd door het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO1. Daar keken ruim twee miljoen mensen naar.