Patty Brard schuift niet langer aan als entertainmentdeskundige bij RTL Late Night. Afgelopen vrijdag was de laatste keer dat ze het programmaonderdeel Week van Patty presenteerde.

"Het was voor zeven keer, dat is vooraf zo afgesproken", laat Brard weten aan het AD. RTL zegt dat "nog wordt nagedacht" over eventuele vervanging van de presentatrice.

Ongeveer een maand geleden stond de 63-jarige Brard op het punt een driejarig contract te tekenen bij RTL, maar de onderhandelingen liepen uiteindelijk vast.

"RTL was graag een intensieve samenwerking aangegaan, maar in goed onderling overleg is besloten dat zij ook nog voor anderen programma's blijft maken", zei een woordvoerder.

Brard maakt voor RTL wel de nieuwe serie Hotter Than My Daughter.