Fox News weigert een interview van Tucker Carlson met Rutger Bregman uit te zenden. Volgens de journalist van De Correspondent zou Carlson niet tegen kritiek kunnen.

Bregman laat in een reeks berichten op Twitter weten dat hij door Carlson werd uitgenodigd voor een interview op de Amerikaanse zender, maar dat het tijdens een voorgesprek misging tussen de twee.

"Tucker Carlson heeft me zojuist een debiel genoemd, omdat ik aanstipte dat hij een miljonair is die door miljardairs in het zadel wordt gehouden. Benieuwd of ze het gaan uitzenden."

'Je bent dommer dan verwacht'

Carlson, die zijn eigen actualiteitenprogramma Tucker Carlson Tonight op Fox News presenteert, zou Bregman naderhand in een e-mailbericht hebben laten weten dat hij hem tijdens het voorgesprek "dommer, dogmatischer en minder spraakmakend" vond dan verwacht.

"Je bent een professionele academicus, dus ik vraag me af waarom ik überhaupt verbaasd zou zijn, maar het was desalniettemin teleurstellend. En bovendien, voor wat het waard is, ben je een klootzak", aldus Carlson.

Bregman gaat viraal na toespraak Davos

Aan NU.nl laat Bregman desgevraagd weten nog even geen nadere toelichting te willen geven op de gebeurtenissen. Wel verzekert hij nogmaals dat hij in het bezit is van de opnames.

Waarom Bregman door Carlson werd uitgenodigd en wat de gespreksonderwerpen waren, is niet duidelijk. Carlson haalt in zijn reactie wel het optreden van Bregman tijdens de jaarlijkse conferentie World Economic Forum in het Zwitserse Davos aan.

Bregman was daar als spreker uitgenodigd en zijn betoog over een eerlijker belastingstelsel ging viraal. Zelfs de voormalige Amerikaanse presidentskandidaat Bernie Sanders deelde de toespraak op Twitter.

Bregman is historicus, auteur en correspondent vooruitgang van het journalistieke platform De Correspondent, dat recentelijk via crowdfunding een Amerikaanse tak heeft opgericht.