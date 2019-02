Ellie Lust gaat aan het televisieprogramma Opgelicht?! meewerken. De voormalige politieagent zal regelmatig te zien zijn naast presentator Jaap Jongbloed.

"Als speciale redacteur politie hebben we Ellie Lust erbij, en die gaat regelmatig voor ons kijken wat zij kan uitvinden over oplichters. En hoe we de politie beter kunnen helpen", aldus Jongbloed maandagavond in RTL Late Night.

"Ze schuift bij mij aan en gaat onderzoek doen", licht de presentator verder toe. In het programma worden fraudeurs en bedreigers geconfronteerd met hun oplichtingspraktijken en worden kijkers gewaarschuwd voor trucs op het gebied van fraude.

Lust maakte in september 2018 bekend dat ze moest stoppen met haar werk als politieagente. "Het blijfscenario was: we gaan een passende functie voor je vinden binnen het korps. Het woordvoerderschap werd daar al niet meer in genoemd. Een blijfscenario waar ik dus ook nooit voor zou kiezen. Ik ben een integer mens en ik voel me niet integer behandeld. Ik kon al niet meer blijven."