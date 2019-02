Zondag begint het eerste seizoen van First Dates Hotel, een spin-off van het populaire programma First Dates waarin mensen voor het oog van de camera een eerste afspraakje beleven. NU.nl sprak met barman Victor Abeln, die de drankjes inschenkt voor de vaak superzenuwachtige kandidaten. "Als het ongemakkelijk is, maak ik dat drankje net wat sneller klaar."

Abeln, die werkt als barhoofd van sociëteit Sexyland op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord, werd op zijn werk benaderd voor de barklus in First Dates. "Ik ben letterlijk achter de bar weggeplukt. Ik stond achter de bar en had een leuke klik met een vrouw die me in contact wilde brengen met een vriendin, die de casting deed voor een nieuw BNNVARA-programma."

Zodoende kwam Abeln in de datingshow terecht, waar hij iedereen die binnenkomt voorziet van een drankje naar keuze. "In de spotlights staan is niks voor mij", vertelt de barman over zijn televisieklus. Maar met mensen praten ligt hem goed. "Ik heb sociologie gestudeerd en werk in de horeca, waar ik allerlei verschillende mensen ontmoet. Ik vind het interessant om te horen wat hen bezighoudt, en in First Dates Hotel is daar nog meer ruimte voor."

Gingen de kandidaten in de 'gewone' First Dates alleen nog uit eten, nu krijgen ze er ook een overnachting bij en de mogelijkheid om de volgende dag ook samen iets leuks te doen rond hun logeerplek in Limburg. "De eerste groep daters komt overdag aan en verblijft in hun hotelkamer, om er zeker van te zijn dat ze hun date niet kruisen", legt Abeln uit.

"Bij mij aan de bar ontmoeten ze elkaar voor het eerst. Ze gaan lekker uit eten en als het klikt drinken ze nog een drankje. Ze mogen bij elkaar slapen, maar dat hoeft natuurlijk niet", lacht hij. "Iedereen krijgt een eigen hotelkamer toebedeeld. Als ze elkaar leuk vinden, doen ze de volgende dag een vervolgdate."

'Met de vrouwen flirt ik wat meer'

De barman zegt zelf vaak niet goed in te kunnen schatten of een date een succesvol einde krijgt. "Soms zie je gelijk dat de vonk overslaat, maar meestal groeit dat natuurlijk tijdens de date en daar ben ik niet bij."

Abeln richt zich dan ook op zijn voornaamste taak: de mensen op hun gemak stellen en een verhaal naar voren proberen te krijgen. "Het is natuurlijk een rare setting, met camera's erbij en mensen moeten even acclimatiseren. Ik probeer hun wereldje op dat moment een beetje klein te maken. Met de vrouwen flirt ik wat meer, geef een compliment over hun kleding, met de mannen maak ik een klein babbeltje."

"Ik ben oprecht geïnteresseerd in hun verhaal, ik vind het leuk om te horen wat mensen drijft", vervolgt hij. "De barman uit de Britse First Dates, met wie ik soms contact heb op Facebook zei: 'We hebben de makkelijkste baan ter wereld. We kunnen in het programma doen wat we altijd gedaan hebben.'"

Het complete team van First Dates Hotel, met gastheer Sergio in het midden.

'Een ongemakkelijke date heeft wat aandoenlijks'

Het komt soms ook voor dat de eerste minuten aan de bar niet al te soepel verlopen. "Dan maak ik hun drankje net wat sneller", lacht Abeln. "Het heeft wel wat aandoenlijks en het is ook wel logisch, want hoe begin je in vredesnaam zo'n gesprek? Zeker wanneer mensen weinig date-ervaring hebben, is het moeilijk om dat eerste contact te leggen."

De 'barman met de blauwe ogen' is populair bij de kijkers geworden. Grote televisieambities heeft hij echter niet. "Ik heb, net als Sergio (de maître in het programma, red.) geen tweede agenda. Maar human interest interesseert me wel. Ik ben op mijn gemak achter de bar, dus het lijkt me wel leuk om met markante figuren in gesprek te gaan. Sowieso is er dan een bar bij betrokken, want daar zit ik aan vastgeplakt."

First Dates Hotel is vanaf zondag elke week om 20.55 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.