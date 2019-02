De kennisquiz De Zwakste Schakel, die vijftien jaar geleden voor het laatst op televisie te zien was, keert terug bij RTL. Bridget Maasland zal de quiz presenteren.

Ze neemt hierbij de plaats in van Chazia Mourali, die eerder het gezicht was van de quiz waarin negen kandidaten na iedere spelronde een andere deelnemer moeten wegstemmen.

De Zwakste Schakel is een Nederlandse bewerking van The Weakest Link, dat begin jaren 2000 een hit werd op de BBC met Ann Robinson als presentatrice. Kenmerkend was haar strenge en kritische presentatie, een stijl die Mourali ook overnam. De weggestemde kandidaat werd door de presentatrice weggestuurd met de zin "Jij bent de zwakste schakel. Tot ziens".

Inmiddels is de quiz in meer dan veertig landen te zien. RTL zal later bekendmaken per wanneer De Zwakste Schakel weer wordt uitgezonden.

Ook Weekend Miljonairs komt terug

Mourali presenteerde de quiz tussen 2001 en 2004. Ze heeft haar televisiecarrière inmiddels achter zich gelaten.

Maasland is momenteel te zien als deskundige en verslaggever in RTL Boulevard. Het is ruim twee jaar geleden dat zij voor het laatst een eigen programma presenteerde, ze was toen te zien in het reportageprogramma Bridget in Hollywood op Net5.

Eerder deze week werd bekend dat ook Weekend Miljonairs terugkeert. Vanaf 25 mei zal BankGiro Miljonairs te zien zijn op RTL, wederom met Robert ten Brink als presentator.