De lezing in het RAI Theater van onderzoeksjournalist Bob Woodward, die het Watergateschandaal ontdekte met zijn collega Carl Bernstein, gaat niet door.

Woodward is sinds 1971 in dienst van The Washington Post. De Amerikaanse journalist zou op 9 juni een bezoek aan Nederland brengen in verband met zijn meest recente boek Fear: Trump in the White House.

Het evenement is vanwege "een conflict in het schema" echter geannuleerd. Er komt geen vervangende datum. Kaartkopers krijgen hun geld teruggestort.

Woodward is sinds 1971 in dienst van The Washington Post en auteur van vele politiek getinte bestsellers. In 1973 bracht hij samen met collega Carl Bernstein het Watergateschandaal aan het licht. Dit leidde uiteindelijk tot het aftreden van toenmalig president Nixon.

Woodward won vele journalistieke prijzen, waaronder twee Pullitzers.