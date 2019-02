Alle leerlingen van het Christelijk Lyceum Veenendaal zijn vrijdag naar huis gestuurd, nadat een aantal van hen demonstreerden op het schoolplein. Aanleiding voor het protest was het maken van beelden voor een documentairereeks op RTL 4.

Donderdag werd bekend dat RTL vijf nepleerlingen op de school had geplaatst. Terwijl de schoolleiding daarvan op de hoogte was gebracht, wisten leraren en leerlingen niets van de plannen af.

Nadat wereldkundig werd dat de school het decor was voor een tv-programma, ontstond er ophef over de actie. Bij het protest op het schoolplein werd vuurwerk afgestoken en was er sprake van een chaotische situatie.

In een verklaring die de school per e-mail naar de ouders van de betrokken leerlingen stuurde, benadrukt het schoolbestuur "dat de veiligheid van de leerlingen nooit in het geding is geweest en dat er geen sprake is geweest van verborgen camera's". Daarnaast meldt de school dat "alle beelden die zijn opgenomen worden gewist".

Minister Slob noemde actie RTL 'niet acceptabel'

Eerder op vrijdag reageerde minister voor Onderwijs Arie Slob al op het voorval op de school in Veenendaal. "Je gelooft je ogen niet. Als dit waar is, is het niet acceptabel", zei Slob in Goedemorgen Nederland.

Na de ontstane ophef gaf RTL bij monde van woordvoerder Kim Koppenol een verklaring. "Een producent heeft ons een format uit Amerika aangeboden. Dat heet Undercover High."

De omroep zou een beeld willen schetsen van een hedendaagse middelbare school, maar kreeg te maken met tegenslagen. "Mensen zijn er binnen twee weken achtergekomen dat de vijf nieuwe leerlingen niet hun echte identiteit gebruikten. Daardoor is zo veel onrust ontstaan dat we hebben besloten om de opnames stop te zetten."

