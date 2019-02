Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Komedieserie: De Luizenmoeder

20.25-20.55 uur op NPO 3

Een nieuw schooljaar op De Klimop. Hannah is gepromoveerd tot klassenmoeder en juf Ank is overgegaan naar groep 4. Directeur Anton wil van De Klimop de veiligste school van de regio maken. Hij is in zijn nopjes vanwege een nieuwe leerling: Ahmed.

Film: Taken 3

20.30-22.45 uur op Veronica

De wereld van ex-CIA agent Bryan Mills staat op zijn kop wanneer hij vals beschuldigd wordt van moord. Hierop volgt een spannende zoektocht naar de echte moordenaar om zijn onschuld te bewijzen.

Film: Non-stop

22.45-00.55 uur op Veronica

In deze actiefilm speelt Liam Neeson Bill Marks, een veteraan van de Air Marshals-service. Kort na het opstijgen van een vlucht krijgt hij mysterieuze sms’jes die hem bevelen geven. Indien hij die niet opvolgt zal er elke twintig minuten een passagier sterven.

Realityprogramma: First Dates Hotel

20.55-21.40 uur op NPO 3

Een restaurant vol bronstige vrijgezellen en een leger camera's was al een briljant concept. Maak er een hotel van en de spanning is compleet. Gastheer Sergio en barman Victor leiden de boel voor zover mogelijk in goede banen. Welke nieuwe koppels delen behalve passies ook de lakens na de eerste date?

Amusementsprogramma: Makkelijk Scoren

21.40-22.20 uur op NPO 3

In de satirische sportshow van de schrijvers van Zondag met Lubach bespreken Jonathan van het Reve, Tex de Wit en Diederik Smit het sportnieuws en andere relevante zaken.

