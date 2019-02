Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityserie: Wheeler Dealers

21.00-22.00 uur op Discovery Channel

De Lotus Elan M100 was een strakke wagen, die tot grote frustratie van de makers een flop werd. Aan het design lag het niet. Het was de voorwielaandrijving die niet in de smaak viel.

Debatprogramma: Nachtwacht

22.05-22.50 uur op Canvas

Jan Leyers debatteert over privacy. Wat is nog privé in onze samenleving en wat niet? Leyers bespreekt het onderwerp uitvoerig en snijdt verschillende perspectieven aan.

Documentaire: The Dictators Rulebook

20.00-21.00 uur op National Geographic

In deze docuserie worden de zes grootste dictators van de twintigste eeuw besproken. Er wordt afgetrapt met Noord-Korea, waar de leiders hun volk wijsmaakten dat ze goden zijn en geen politici.

Woon- en klusprogramma: Eigen huis & tuin

18.05-18.35 uur op RTL 4

Evelyn Struik mag vandaag binnenkijken in het prachtige herenhuis van interieurstylist Klaas Hogeweg. Zijn lievelingsplek in huis is de marmeren keukentafel. Daar gaan Evelyn en Klaas samen een bijzettafeltje bij maken.

Film: The Good Lie

23.45-1.23 uur op NPO2

Sociaal werkster Carrie (Reese Witherspoon) komt in contact met een gezelschap van Soedanese vluchtelingen, die met veel moeite een nieuw bestaan proberen op te bouwen in Amerika. Plot en thema's hebben veel weg van The Blind Side.

